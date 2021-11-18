Благовещенск, 18 ноября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Организациям, которые пострадают из-за введения ограничений в Амурской области, помогут по истечении первого квартала 2022 года. Поддержка будет положена только тем, кто действительно в ней нуждается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

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«Необходимо проанализировать реальные потери бизнеса, затем подсчитать, какая сумма из бюджета нужна для помощи предпринимателям. Только после этого можно будет принять взвешенное решение о мерах дополнительной поддержки. Эту работу мы планируем на конец первого квартала 2022 года. К этому времени будет готов экономический анализ по итогам года по отраслям. Нужно понимать, кто действительно пострадал и без помощи не обойдется, а в каких случаях речь идет лишь о сокращении прибылей», — подчеркнул губернатор Приамурья Василий Орлов.

В 2021 году на поддержку бизнеса в областном бюджете предусмотрено 145,1 млн. рублей, в том числе 28 млн. рублей для компаний, относящихся к наиболее пострадавшим от коронавирусных ограничений отраслям. В первую очередь субсидии получает малый бизнес.

Василий Орлов также напомним, что в регионе продолжают действовать налоговые преференции по упрощенной и патентной системам налогообложения. Сумма налоговых льгот для амурского бизнеса составила более 1,2 млрд. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, темпы вакцинации от коронавируса в Амурской области позволят к 1 декабря привить 80% взрослых жителей населения региона. По достижению этого показателя руководство региона обещает ослабить антиковидные ограничения.