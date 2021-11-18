Жертвами COVID-19 стали ещё 30 жителей Красноярского края
Красноярск, 18 ноября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции стали 30 человек. Об этом 18 ноября сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Sev.gov.ru
Палата с аппаратами ИВЛ
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С начала пандемии в Красноярском крае скончались 7100 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлен 701 носитель коронавируса, выздоровел также 701 человек.