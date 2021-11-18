Москва, 18 ноября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Токсичность некоторых пуховых одеял, представленных на российском рынке, превышает норму. Об этом сообщает 18 ноября пресс-служба Роскачества.

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Эксперты исследовали пуховые одеяла 18 торговых марок, изготовленных в России, Австрии и Швеции. Они были закуплены по цене от 5000 до 33 000 рублей.

Значение индекса токсичности, определяемого в водной среде, не должно превышать 120%. Однако у одеял трёх торговых марок токсичность превышает норму, это AlViTek (166%), IKEA (151%) и Askona (135%).

«Если человек проводит под таким одеялом всю ночь, потеет во сне, то токсичные вещества через влагу могут перейти на кожу», — отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

По её словам, последствиями контакта с таким одеялом могут стать дерматиты, раздражение и прочие кожные реакции. Эксперт порекомендовала всегда надевать на одеяло пододеяльник.

Исследование показало также, что в семь одеял добавлен более дешёвый утиный пух наряду с заявленным производителем гусиным пухом или пером. В двух случаях гусиный пух полностью заменён на утиный.

В большинстве случаев производители, заявляющие о 100% гусином пухе, наполняют одеяла ещё и перьями. Правдивая информация на этикетке была только у трёх производителей.

В двух случаях одеяла имели отчетливый резкий запах. Обычно это связано с плохой промывкой наполнителя, а также с плохим хранением или транспортировкой сырья — гусиного и утиного пуха и перьев.

В одеялах 12 марок найдены фрагментарны пылевых клещей, живых клещей нет. Для аллергиков небезопасны и частички таких паразитов, отметили в организации.

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