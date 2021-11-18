Вашингтон, 18 ноября 2021, 11:48 — REGNUM Текущая ситуация с работой посольств России и США неприемлема, Москва прилагает все усилия для ее урегулирования, но с учетом накопившихся «раздражителей» вряд ли стоит ожидать кардинальных прорывов в данном вопросе. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Антонов добавил, что представители посольства на еженедельной основе проводят встречи в Госдепе, подробно обсуждая весь комплекс имеющихся проблем.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Антонов заявил, что у России и США имеется понимание о новом контакте российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в обозримой перспективе.
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