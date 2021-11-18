Казань, 18 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Татарии по состоянию на 18 ноября зарегистрировано 34 999 случаев инфицирования коронавирусом. За прошедшие сутки заболел 271 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Выздоровели за время пандемии 27 598 ковид-пациентов, скончались 1138 носителей вируса. За минувший день выписали по выздоровлении 192 пациента, количество летальных исходов увеличилось на четыре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 22 ноября продажа билетов на автовокзалах и автостанциях на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения (за исключением межрегиональных) будет проходить только при предъявлении пассажиром старше 18 лет QR-кода или медотвода.

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