Новосибирск, , 11:32 — REGNUM В отношении депутата Законодательного собрания Новосибирской области Глеба Поповцева («Единая Россия») возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Коммерсантъ — Сибирь» со ссылкой на свои источники информации.

Мошенничество Цитата из т/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР

По данным источников, парламентарий подозревается в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Он якобы фиктивно оформил на должность своего помощника подставное лицо и получал зарплату. Предполагаемый ущерб — 500 тыс. руб.

Отмечается, что в пятницу, 19 ноября, суд изберет депутату меру пресечения.

Уточним, что он состоит в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции.