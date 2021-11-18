Москва, , 11:29 — REGNUM В целях увеличения индонезийско-российских отношений и перспектив сотрудничества по линии городов-побратимов Магеланг-Тула состоялась лекция на тему: «Индонезия-Россия: приветствуем сотрудничество по линии городов-побратимов Магеланг-Тула». Об этом сообщает посольство Индонезии в Москве.

Индонезия (сс) Prayitno

Посол Индонезии в Российской Федерации Жозе Тавареш прочитал онлайн-лекцию, в которой приняли участие мэр города Магеланг и ректор Университета Тидар в Индонезии.

В лекции также приняли участие более тысячи человек.

https://www.instagram.com/p/CWYNDVfAqBc/

Напомним, Россия рассматривает сотрудничество с правительством города Магеланг. Стороны намерены сотрудничать в сфере туризма, культуры, традиций, образования, торговли и инфраструктуры.