Москва, 18 ноября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Признание депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) в убийстве лося меняет позицию «Новых людей», передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Лось

«Признание Рашкина — надо сказать, это интересный ход, это сильно меняет дело, будем изучать материалы», — сказал депутат Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков.

Депутат Госдумы Рашкин признался в том, что убил лося на охоте в Саратовской области. В видеообращении Рашкин разъяснил обстоятельства инцидента с убитым лосем, тушу которого обнаружили сотрудники правоохранительных органов в автомобиле депутата в конце октября текущего года. Дело о незаконной охоте (у парламентария не было лицензии) находится на контроле в Следственном комитете России. Представление генпрокурора о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности поступило в Госдуму.