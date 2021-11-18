Вашингтон, 18 ноября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. У России и США имеется понимание о новом контакте российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в обозримой перспективе. Об этом 18 ноября заявил журналистам на пресс-конференции посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«На настоящий момент у обеих сторон есть понимание о проведении следующего контакта (президентов двух стран) в обозримой перспективе», — приводит его ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

При этом Антонов уточнил, что в настоящее время еще рано говорить о каких-либо конкретных вещах в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заявила, что телефонные переговоры секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливанапрошли в откровенном и конструктивном ключе.