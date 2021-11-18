Кемерово, 18 ноября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Кемеровской область услугой получения бумажных сертификатов о вакцинации от коронавируса с QR-кодом в многофункциональных центрах за два дня воспользовались 6316 человек, в основном это пожилые люди. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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В областной администрации уточнили, что для распечатки сертификатов специалисты МФЦ используют программное обеспечение, разработанное Минцифрой РФ. С его помощью можно получить QR-код, не имея личного кабинета на портале «Госуслуг».

В документе указывается информация о владельце, даты вакцинации и ревакцинации либо информация о перенесенном коронавирусе. В правом верхнем углу бланка расположен QR-код. Бумажная версия сертификата имеет такой же статус и срок действия, как электронная.