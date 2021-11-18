Барнаул, 18 ноября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 18 ноября прививки от коронавируса получил 937 621 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил 12 378 человек. Такие данные приводит оперштаб.

Donland.ru Вакцинация

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Из общего числа привитых 121 515 жителей региона получили первую прививку (+4375 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 784 198 человек (+5750 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 31 908 ревакцинированных (+2253 сутки).

Как сообщалоИА REGNUM, что для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно.

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