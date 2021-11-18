Элиста, 18 ноября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. За последние сутки в Калмыкии зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19. Такие данные ИА REGNUMпривели в региональном оперштабе 18 ноября.

Pixabay.com Коронавирус

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С начала пандемии в Калмыкии подтверждено 684 случая смерти среди пациентов, получивших положительный результат теста на коронавирус.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии продолжает действовать ряд ковид-ограничений. С 1 декабря в регионе вводится система QR-кодов. В МФЦ Калмыкии начинается выдача бумажных сертификатов о вакцинации от коронавируса.