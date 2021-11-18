Симферополь, , 10:42 — REGNUM Межрегиональный туристический форум «Интурмаркет. Открытый Крым» проходит в онлайн-формате 18−19 ноября, сообщили в пресс-службе правительства региона. Форум проводится впервые, он объединил международную туристическую выставку «Интурмаркет» и форум «Открытый Крым».

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Участниками форума стали более 40 регионов, от Калининграда до Приморского края, приглашены 70 отраслевых спикеров для обсуждения стратегии развития туризма в России в диалоге с представителями власти курортных регионов России, бизнеса, профессиональных сообществ, общественных организаций. В числе участников — представители Белоруссии и ФРГ. Мероприятия форума проводятся в онлайн-формате с трансляцией на туристическом портале Республики Крым Travel Crimea.

«В этом году мы впервые организовали в Крыму авторитетный федеральный туристический форум — «Интурмаркет. Открытый Крым». Самые важные темы сегодня отражены в программе форума — внутренний туризм, работа в условиях действующих ограничений, а также — инвестиции в трудовые ресурсы, экология и ООПТ, сельский и яхтенный туризм, событийный и деловой туризм», — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Работу форума «Открытый Крым» открывает пленарное заседание «Внутренний туризм в России и COVID — 19: сохранение или развитие», участники обсудят глобальные тренды развития туротрасли в постковидной реальности, развитие внутреннего туризма на фоне открывающихся границ, а также тренды в деловом и событийном туризме.

Во второй день форума, 19 ноября, состоится стратегическая сессия «Яхтенный туризм в России: текущее состояние и перспективы развития». Также запланирована сессия по вопросам развития сельского туризма в разрезе законодательных инициатив, механизмов господдержки и использования земель сельскохозяйственного назначения в целях рекреации и туристической инфраструктуры. Планируется обсудить также перспективы развития экологического туризма в России.