Красноярск, 18 ноября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждён 701 случай заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 ноября в краевом управлении Роспотребнадзора.

Коронавирус

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С начала пандемии в Красноярском крае SARS-CoV-2 выявили уже у 144 154 человек.

За последние сутки в регионе проведено 14 058 тестов на коронавирус, всего — 4 155 828.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в крае было подтверждено 710 случаев заражения.