Уфа, 18 ноября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. 681 носитель коронавируса выявлен за сутки в Башкирии. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в республике выявили 98 296 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с этой инфекцией 87 212 человек, в том числе 674 человека победили вирус в минувшие 24 часа.

Отмечается, что за прошедшие сутки в республике констатировали смерть 33 пациентов с COVID-19, всего в регионе скончался 3161 пациент с таким диагнозом.

Прививки от COVID-19 получили 1 851 952 человека, в том числе завершили вакцинацию 1 565 327 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 17 ноября в Башкирии за сутки 678 носителей коронавируса.