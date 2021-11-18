Екатеринбург, 18 ноября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Свердловской области две пенсионерки стали жертвам и сотрудников одной из юридических фирм Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Pixabay.com В суде

Женщины надеялись получить звание «Ветеран труда». От фирмы им пришло приглашение приехать на консультацию. И уже в офисе с гражданками заключили договоры на оказание платных юридических услуг.

При этом гражданки не имели права на получение звания. По данным прокуратуры, сотрудники фирмы ввели их в заблуждение. В результате в пользу гражданок взысканы уплаченные ими деньги и компенсации морального вреда. Правда, судебные акты пока не вступили в законную силу.