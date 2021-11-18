В Приморье работают три ковидных госпиталя для детей
Владивосток, 18 ноября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Приморском крае всё больше несовершеннолетних пациентов с коронавирусом нуждаются в госпитализации. Их принимают три ковидных стационара для детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе правительства региона.
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Самому младшему пациенту такой больницы всего 20 дней. Новорождённый заразился от старшего брата, который посещал детский сад, рассказала врач-педиатр детского инфекционного отделения Владивостокской клинической больницы №2 Наталья Горелова. По её словам, с каждым днём количество несовершеннолетних пациентов увеличивается, детей и подростков привозят со всего края.
Она предупредила, что даже бессимптомное или лёгкое течение коронавируса может стать причиной тяжёлых осложнений у ребёнка, которые могут проявиться через несколько месяцев.
Как сообщало ИА REGNUM, рост заболеваемости коронавирусом в Приморском крае не прекращается, заявили в оперативном штабе к региона. Около 2 тыс. приморцев проходят лечение в ковидных госпиталях, порядка 500 из них — в тяжёлом состоянии.