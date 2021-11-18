Владивосток, 18 ноября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Приморском крае всё больше несовершеннолетних пациентов с коронавирусом нуждаются в госпитализации. Их принимают три ковидных стационара для детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе правительства региона.

(сс) Erfan Kouchari. tasnimnews.com Госпиталь для больных COVID-19 в Иране

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Читайте также: В Приморье достигает рекордных отметок уровень заболеваемости COVID-19

Самому младшему пациенту такой больницы всего 20 дней. Новорождённый заразился от старшего брата, который посещал детский сад, рассказала врач-педиатр детского инфекционного отделения Владивостокской клинической больницы №2 Наталья Горелова. По её словам, с каждым днём количество несовершеннолетних пациентов увеличивается, детей и подростков привозят со всего края.

«Врачи отмечают, что превалирует симптоматика ОРВИ, которая протекает под маской типичных ринитов, фарингитов, а также есть кишечные проявления. В целом, по сравнению с прошлыми «волнами», дети болеют тяжелее, больше клинических проявлений», — отметила Наталья Горелова.

Она предупредила, что даже бессимптомное или лёгкое течение коронавируса может стать причиной тяжёлых осложнений у ребёнка, которые могут проявиться через несколько месяцев.

«Развиваются даже септические состояния. И такие пациенты у нас есть. Самый показательный случай, когда в течение 1,5 месяца врачи боролись за жизнь ребенка, который некоторое время назад перенес COVID-19 в средне-легкой степени. Через 2−3 месяца ребенок стал остро болеть, появились кишечные проявления с активной симптоматикой, развилась аплазия костного мозга. Подключились врачи-гематологи. На фоне осложнений у ребенка развился вторичный иммунодефицит. И до сих пор ребенок справляется с последствиями новой коронавирусной инфекции», — отметила врач детского отделения.

Как сообщало ИА REGNUM, рост заболеваемости коронавирусом в Приморском крае не прекращается, заявили в оперативном штабе к региона. Около 2 тыс. приморцев проходят лечение в ковидных госпиталях, порядка 500 из них — в тяжёлом состоянии.