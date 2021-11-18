Черкесск, 18 ноября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии стартовало использование экспресс-тестов для определения заражения коронавирусом. Новый механизм исследования введен в экспериментальном порядке в столице республики и четырех районах, сообщили 18 ноября в региональном оперативном штабе. С помощью новых тестов постановка диагноза COVID-19 должна существенно ускориться.

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«Экспресс-тестирование в пилотном режиме ввели в крупных муниципалитетах КЧР с высоким уровнем заболеваемости: в Черкесске, Зеленчукском, Усть-Джегутинском, Малокарачаевском и Карачаевском районах республики. Всего приобретено 7 тыс. экспресс-тестов», — говорится в сообщении оперштаба.

С помощью экспресс-тестирования должны также увеличиться и объемы проведенных исследований — с 260 в сутки до 1250. При этом республика итак входит в десятку субъектов РФ с наиболее высокими показателями уровня тестирования. Власти региона рассчитывают, что с новой системой тестов этот показатель возрастет до 773 исследований на 100 тыс. населения.