Таганрог, Ростовская область, 18 ноября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Ростовской области перед судом предстанет заместитель директора по благоустройству МКУ «Приморье» (Таганрог). Его обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следователи полагают, что в 2020 году фигурант уголовного дела незаконно использовал труд осуждённых в личных целях. Два человека привлекались к выполнению хозяйственных работ на территории, не относящейся к территории МКУ «Приморье». При этом в табели учёта рабочего времени были внесены ложные сведения.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.