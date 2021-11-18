Кызыл, 18 ноября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Туве с начала 2021 года подтверждено 15 111 случаев заражения коронавирусом. Из них за минувшие сутки выявлено 69 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Лидером по приросту остаётся Кызыл, где выявили 22 новых случая. Диагноз также подтвердился у жителей Дзун-Хемчикского, Кызылского, Пий-Хемского, Эрзинского и других районов.

«Из 69 заболевших мужчин — 27, женщин — 42. По возрасту: детей до 17 лет — 28, от 18 до 49 лет — 24, от 50 до 64 лет — 7, старше 65 лет — 10», — отметили в минздраве.

В ковидных стационарах Кызыла, по данным на 18 ноября, лечатся 384 больных, в том числе 49 детей и 11 беременных женщин. Состояние 88 пациентов оценивается как тяжёлое. Занятость коечного фонда составила 60%. Амбулаторное лечение проходит ещё 221 человек.