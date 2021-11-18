Челябинск, 18 ноября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Челябинской области 17 ноября обнаружили ещё 601 заразившегося коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 120 952 случая заражения. Выздоровели 96 549 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 18 311 человек. Скончались от ковида ещё 30 граждан.