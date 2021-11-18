Москва, , 09:42 — REGNUM В Москве завершилась регистрация выпускников школ на итоговое сочинение (изложение). Более 66 тысяч одиннадцатиклассников напишут его 1 декабря, сообщается на портале мэра столицы.

Сочинение 2018god.net

На написание итогового сочинения отводится три часа 55 минут. Итоговое сочинение — одно из условий допуска к государственной итоговой аттестации, также его результаты учитываются при поступлении в вузы.

Темы итогового сочинения в 2021—2022 учебном году: «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», «Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?», «Преступление и наказание — вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) про меня» и «Кому на Руси жить хорошо?» — вопрос гражданина».

Как сообщало ИА REGNUM, дополнительные сроки написания итогового сочинения установлены на даты 2 февраля 2022 года и 4 мая 2022 года.

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