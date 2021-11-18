Пекин, 18 ноября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. О создании и начале работы Государственного антимонопольного управления Китая объявили власти этой страны. Об этом 18 ноября сообщает CCTV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

По информации источника, церемония открытия нового китайского ведомства прошла в Пекине около 09:00 (04:00 мск) и указанное управление будет располагаться в здании, в котором находится китайское Главное государственное управление по контролю за рынками.

При этом указывается, что руководителем Государственного антимонопольного управления КНР назначена Гань Линь, которая до этого занимала пост замглавы китайского государственного управления по контролю за рынками.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября старший китайский законодатель Ван Чэньподчеркнул важность усилий по устранению недостатков в работе по противопожарной защите и усилению контроля законодательства Китая в сфере противопожарной защиты