Монако, , 08:55 — REGNUM Отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) продлил конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Голосование прошло 17 ноября.

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За продление отстранения ВФЛА проголосовали 126 делегатов от национальных федераций. Против этого решения выступили 18 членов конгресса. Воздержались от голосования 34 делегата.

Напомним, ВФЛА была лишена членства в World Athletics в ноябре 2015 года. С тех пор отстранение продлевалось более 15 раз.

В 2020 году ВФЛА выплатила международной федерации $6,31 млн, из которых $5 млн составил штраф за допинговое дело легкоатлета Данила Лысенко, в котором было замешано бывшее руководство ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным.

В марте 2021 года World Athletics приняла решение о возобновлении выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам.

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