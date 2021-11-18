Лондон, 18 ноября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что цена просчетов властей России около границ Украины и Польши будет «огромной». Он заявил об этом 17 ноября во время общения с британскими парламентариями.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«Все что, мы должны сделать, — это обеспечить, чтобы все понимали, что цена просчетов на границе, как Украины, так и Польши, будет огромной. Мои ощущения, и я думаю, что вы согласитесь, что это будет трагическая, трагическая ошибка для Кремля думать, что можно что-то получить военным авантюризмом», — сказал он.

В то же время Джонсон отметил, что в этом случае речь идет о разных вещах, так как Польша является членом НАТО с соответствующими гарантиями безопасности, а Украина — нет, при этом для последней не существует даже плана по вступлению в альянс.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания поддерживает суверенитет и целостность Украины не потому, что собирается быть враждебной по отношению к России.