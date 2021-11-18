Улан-Удэ, 18 ноября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано восемь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Двоим из скончавшихся было меньше 65 лет. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 2097.

В ковидных стационарах региона в настоящее время лечатся 1226 пациентов, состояние 990 из которых осложнено внебольничной пневмонией. 121 тяжёлый больной находится в реанимации.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1517 коек: занято — 1226, свободно — 291 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,8%», — добавили в оперштабе.