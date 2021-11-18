Ульяновск, 18 ноября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Ульяновской области бизнесмены подали свыше 3 тыс. заявок на предоставление безвозмездных грантов на зарплату сотрудникам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания оперативного штаба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доход

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

На заседании был подняты вопросы поддержки предпринимателей в условиях пандемии коронавируса. В регионе в настоящее время бизнесу предоставляются льготный кредит, безвозмездные гранты на зарплату и выделяется льготное финансирование.

Льготный кредит по ставке 3% доступен по федеральной программе «ФОТ 3.0» на 18 месяцев. В настоящее время в работе у банков Ульяновской области находится более 170 заявок. Власти напоминают, что данные меры поддержки предусмотрены для работы кинотеатров, музеев, зоопарков, спортивных и оздоровительных учреждений, туристических агентств, гостиниц, кафе.

Кредит можно взять на восстановление предпринимательской деятельности, в том числе на выплату зарплаты или процентных платежей. При этом бизнесмены обязаны сохранить штат сотрудников на уровне не ниже 90%.

Что касается безвозмездных грантов на зарплату сотрудникам, то её могут получить предприниматели, у которых есть гостиничный или спортивный бизнес, кто оказывает услуги общепита, культуры, образования, развлечения и досуга. В Ульяновской области подано 3,3 тыс. заявлений на данную субсидию на сумму более 170 млн рублей. Размер гранта равен 12 796 рублям, то есть на уровне МРОТ в расчёте на одного рабочего.

Для предпринимателей из перечня пострадавших отраслей доступны льготные программы регионального Фонда развития и финансирования предпринимательства. Размер займа может составить 2 млн рублей под 0,1% на два года. Из Ульяновской области поступило 38 обращений.

Напомним, в регионе действуют льготы по УСН и патентной системе. Также принято решение о компенсации части расходов на аренду и ЖКХ для сфер деятельности, которые оставались закрытыми из-за локдауна.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам десяти месяцев Ульяновская область вошла в топ-3 в Поволжье по трём направлениям налоговых поступлений: по темпам роста поступлений НДФЛ, единого сельскохозяйственного и земельного налогов.

Наращиванию бюджетной базы и долговой политике уделяет особое внимание губернатор Ульяновской области Алексей Русских, выделил ранее приоритетные направления в части формирования казны на 2022 год.