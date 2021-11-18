Пекин, , 07:36 — REGNUM Старший китайский законодатель Ван Чэнь подчеркнул 16 ноября важность усилий по устранению недостатков в работе по противопожарной защите и усилению контроля законодательства Китая в сфере противопожарной защиты, сообщает агентство Синьхуа.

Пожар Цитата из к/ф «Дело храбрых». Реж. Джозеф Косински. 2017. США

Будучи членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), Ван выступил с замечаниями на заседании, посвященном проверке за соблюдением соответствующего закона.

Отметив, что нынешняя ситуация с пожарной безопасностью по-прежнему остается мрачной, Ван призвал к защите от потенциальных рисков, совершенствованию средств и оборудования для противопожарной защиты и усилению спасательных сил для достижения значительного прогресса в этой области.