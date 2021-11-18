Вашингтон, 18 ноября, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Претендентка на должность регулятора банков в минфине США, уроженка Казахстана Сауле Омарова была задержана за кражу в магазине, совершённую 26 лет назад в штате Висконсин. Об этом 18 ноября сообщает телеканал Fox News.

Senate Banking Committee Сауле Омарова

По данным телеканала, Омарова в 1995 году была задержана за кражу из универмага. В отчёте полиции сказано, что она украла товары на общую сумму 214 долларов. В перечне товаров были четыре пары обуви, два флакона одеколона, два ремня и носки.

Уточняется, что после задержания её полицией Омарова раскаялась в содеянном и заплатила за товар. Обвинения с неё были сняты в рамках программы штата Виcкосин для лиц, совершивших правонарушение впервые.

В Белом доме отметили, что были в курсе данного инцидента и, тем не менее, администрация президента США Джозефа Байдена продолжит поддерживать кандидатуру Омаровой.

Омарова закончила МГУ и стала там работать в 1989 году. В 1991 она по программе обмена уехала в Висконсинский университет. После распада СССР выпускница МГУ приняла решение остаться в США. Здесь она получила докторскую степень по политологии и стала профессором Корнельского университета. Если её кандидатуру на пост контролера денежного обращения утвердит Сенат, то она станет первой женщиной на посту руководителя управления за всю его 158-летнюю историю.