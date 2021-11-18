Вашингтон, 18 ноября, 2021, 06:57 — ИА Регнум. YouTube может существенно потерять популярность из-за отсутствия публичного отображения дизлайков, заявил соучредитель портала Джавад Карим журналу The Verge.

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«Возможность легко и быстро определять плохой контент — важная особенность платформы пользовательского контента. Почему? Потому что не весь контент хорош», — пояснил он.

Карим также выразил недоумение решением руководства видеохостинга.

Ранее руководство YouTube приняло решение отключить показ дизлайков у видеороликов для всеобщего обозрения. После этого просмотреть их количества могут только владельцы каналов.