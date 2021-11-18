Ульяновск, 18 ноября, 2021, 06:40 — ИА Регнум. В Ульяновской области по-прежнему снижается суточное число выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из оперативной информации управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

По последним данным, за 17 ноября в регионе официально выявлено 502 случая заражения SARS-CoV-2, что на четыре случая меньше, чем было сутками ранее. Спад идёт каждые сутки с начала ноября.

В настоящее время под наблюдением врачей остаются 21 262 человека. Всего в регионе с начала пандемии проведено 1 453 510 лабораторных исследований на коронавирус.

Напомним, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил главам муниципальных образований усилить разъяснительную работу с жителями о важности вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области укололись от COVID-19 свыше 496,1 тыс. жителей (данные на 12 ноября), в том числе завершили вакцинацию 455,6 тыс. человек.