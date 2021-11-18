Москва, 18 ноября, 2021, 06:40 — ИА Регнум. Признание в убийстве лося в Саратовской области сделал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Соответствующее обращение политик выложил в своём YouTube-канале.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Валерий Рашкин

В видеообращении Рашкин разъяснил обстоятельства инцидента с убитым лосем, тушу которого обнаружили сотрудники правоохранительных органов в автомобиле депутата в конце октября текущего года.

По словам Рашкина, на охоту он направился один, взяв с собой карабин, оптический бинокль и треногу. Недалеко от опушки леса, где он находился, Рашкин заметил животное. По словам депутата, из-за сильного тумана он решил, что это кабан, и сделал два выстрела.

«Из-за плохой видимости увидел через тепловизор на расстоянии около 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела, спустя некоторое время силуэт упал», — рассказал Рашкин в видеозаписи.

По словам депутата, только подойдя к убитому животному, он понял, что перед ним не кабан, а лось. Затем Рашкин разделал лося и с друзьями погрузил тушу в автомобиль. При выезде из леса автомобиль политика заглох, и тут к нему подошли люди и попросили открыть багажник для осмотра. Только от этих людей депутат якобы узнал, что на лося охотиться в этом лесу незаконно.

«Я понял, что стал жертвой стечения обстоятельств, когда приехал по приглашению друзей на рыбалку и, возможную, охоту. Я оказался введенным в заблуждение информацией о наличии законных и оформленных документов на охоту. А в результате этим воспользовались неизвестные мне люди, которые, судя по всему, участвовали в провокации против меня», — заявил Рашкин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Комиссия Госдумы по мандатным вопросам до 23 ноября рассмотрит представление генпрокурора Игоря Краснова о лишении депутатской неприкосновенности депутата от КПРФ Рашкина. Депутат подозревается в браконьерстве, уголовное дело находится на контроле в Следственном комитете России.