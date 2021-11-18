Южно-Сахалинск, 18 ноября, 2021, 06:26 — ИА Регнум. Три компании в Сахалинской области понесут административную ответственность за то, что в их коллективах вакцинированы от COVID-19 менее 80% работников. Всего к группам риска по распространению коронавирусной инфекции отнесены 277 организаций региона, в них должно быть привито большинство сотрудников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Сахалину.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

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«На сегодняшний день у 277 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работники которых относятся к группам «риска», достигнут уровень коллективного иммунитета не менее 80%. В отношении трёх работодателей, предоставивших сведения по иммунизации работников менее 80%, решается вопрос о применении мер административной ответственности. Мониторинг продолжается», — отметили в надзорном ведомстве.

Всего на Сахалине сделали прививки от коронавируса 93 401 человек (63,88% от плана). Коллективный иммунитет с учётом переболевших COVID-19 составляет в регионе 47,35%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для вахтовиков. Все 100% рабочих, приезжающих на вахту в Хабаровский край, должны будут сделать прививки от коронавируса.