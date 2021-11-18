Вашингтон, , 06:17 — REGNUM Основатель американской компании SpaceX Илон Маск считает, что тестовый орбитальный полёт прототипа космического корабля Starship может состояться в январе 2022 года. Об этом он сказал 17 ноября во время выступления по видеосвязи на мероприятии, организованном Национальными академиями наук инженерии и медицины (NASEM).

Starship Official SpaceX Photos

По словам Маска, первый орбитальный полёт компания «надеется осуществить в феврале».

Илон Маск «В текущем месяце мы закончим со стартовым столом и пусковой вышкой, в декабре проведём несколько тестов и совершим запуск в январе».

Он подчеркнул, что первый запуск «связан с большим риском» и нет уверенности, что всё пройдёт успешно. Но в любом случае SpaceX сможет «добиться заметного прогресса» в развитии систем корабля.

Компания SpaceX разрабатывает корабль Starship, рассчитанный на 100 человек, и ракету-носитель Super Heavy для межпланетных космических полётов, в первую очередь — для достижения Марса. Планируется, что создаваемый носитель также сможет использоваться для выведения на низкую околоземную орбиту более 100 тонн полезной нагрузки.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания SpaceX провела первые статические огневые испытания двигателя Raptor, установленного на прототипе космического корабля Starhip.

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