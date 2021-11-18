Новосибирск, 18 ноября, 2021, 05:56 — ИА Регнум. В Новосибирске на неделе с 8 по 15 ноября зафиксировано повышение потребительских цен на дизельное топливо на 2,8% и автомобильный бензин марок АИ-98 — на 0,2%, АИ-92 — на 0,3%, АИ-95 — на 0,4%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Так, на городских АЗС бензин марки АИ-92 можно было купить по цене от 44,50 до 47,10 руб. за 1 литр, марки АИ-95 — от 47,65 до 49,95 руб., марки АИ-98 — от 56,40 до 59,65 руб., дизельное топливо — от 53,50 до 59,00 руб. за 1 литр.

Отмечается, что на соответствующей неделе 2020 года наблюдался рост цен на дизельное топливо — на 0,7%. На остальные виды топлива цены не менялись.