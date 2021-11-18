Петропавловск-Камчатский, 18 ноября, 2021, 05:47 — ИА Регнум. В Камчатском крае будут реализованы дополнительные меры поддержки туристической отрасли. В 2022 году туркомпании региона смогут получить больше грантов и субсидий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе правительства региона.

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Введение дополнительных мер поддержки туристической отрасли Камчатки анонсировала руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Эта тема обсуждалась на специальном совещании.

«Туризм остается нашим стратегическим приоритетом. Договорились, что в следующем году будут доступны новые дополнительные меры поддержки туристического бизнеса. В первую очередь, это продолжение программы субсидирования процентной ставки для строительства новых отелей. Сейчас эта программа доступна для достаточно крупных объектов, свыше 120 номеров, но мы будем работать, чтобы распространить её и для маленьких отелей на Дальнем Востоке», — рассказал губернатор региона Владимир Солодов.

Средства на субсидирование будут приходить по линии Корпорация развития и министерства развития Дальнего Востока и Арктики. Помимо этого, туркомпании Камчатки смогут получить в 2022 году больше грантов. Деньги будут выделяться на поддержку модульных отелей и кемпингов, туристические маршруты и музеи, а также на общественно-значимые пространства (пляжи и набережные).

С целью привлечь больше средств на эти цели в регионе разработают региональную программу развития туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Солодов заявлял о том, что Камчатка является центром туризма в ДФО. Главным туристическим проектом Камчатки глава региона назвал парк «Три вулкана», который должен увеличить турпоток с 240 тыс. до 650 тыс. визитов к 2027 году.