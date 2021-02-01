Петропавловск-Камчатский, , 09:16 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов в интервью порталу «Твой Дальний Восток» заявил, что Камчатка является центром туризма в ДФО. Глава региона рассказал о ключевых проектах, которые должны в разы увеличить туристический поток.

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«Уникальность природы, ландшафтов, традиций — идеальная комбинация для перспектив роста туризма на Дальнем Востоке и на Камчатке в первую очередь. Наша задача — сделать туризм доступным для разных категорий, а также сделать его драйвером развития экономики. Камчатка — это центр туризма на Дальнем Востоке, и, наверное, это то место, которое вызывает абсолютно одинаковую эмоцию у всех — желание сюда приехать, а после приезжать почаще», — подчеркнул губернатор Владимир Солодов.

Одним из ключевых объектов, который даст мощный стимул для увеличения турпотока в регион, станет новый аэровокзальный комплекс Камчатки. Первый вылет из современного аэропорта с пропускной способностью 1,5 млн пассажиров в год запланирован на 2023 год. Объём инвестиций составляет 12 млрд рублей.

Главным туристическим проектом Камчатки глава региона назвал парк «Три вулкана», который должен увеличить турпоток с 240 тыс. до 650 тыс. визитов к 2027 году.

Ещё одним местом притяжения туристов станет Соколиный центр в Мильковском районе, который планируется открыть уже в 2022 году.

«Основой развития туризма является не инфраструктура, а люди. Дороги и аэропорт — это важная составляющая, но главное, чтобы наши жители понимали, что это делается для них и что они являются активными участниками этого процесса. К 2025 году мы должны создать в туризме 10 тысяч новых рабочих мест», — подчеркнул Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, вулканолог с Камчатки Сергей Самойленко в ходе встречи президента России Владимира Путина с общественниками Дальнего Востока, попросил главу государства о федеральной поддержке для социального бизнеса.

«Вообще, Камчатка — это бриллиант. Я не видел в мире ничего более прекрасного. Вашей работе, тому, что вы делаете, можно только позавидовать. Мы посмотрим, что можно сделать, я поручу коллегам. Мы, возможно, рассмотрим меры поддержки по линии РГО (Русского географического общества)», — сказал президент.