Москва, 18 ноября, 2021, 03:50 — ИА Регнум. Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с телекоммуникационными спутниками на борту был перенесён на 12 декабря. Об этом 18 ноября сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в беседе с ТАСС.

Kazcosmos.gov.kz Протон-М

По словам директора Роскосмоса, пуск был перенесён с 6 декабря на 12 декабря в связи с необходимостью доработать разгонный блок.

Напомним, ракета-носитель «Протон-М» со спутниками связи и вещания «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» должна была стартовать в 2020 году. Однако пуск был отложен из-за задержки производства спутников в связи с поздней поставкой необходимого оборудования для этих аппаратов из Италии в связи с пандемией коронавируса.

В декабре 2020 Рогозин уточнил, что запуск ракеты-носителя состоится в конце 2021 года, а в ноябре текущего года глава Роскосмоса сообщил и конкретную дату пуска «Протона-М» — 6 декабря.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Роскосмос запустит два спутника на ракете-носителе «Протон М» в декабре 2021 года. Пуск будет производиться с космодрома «Байконур».