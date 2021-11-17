Минск, 18 ноября, 2021, 01:21 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель в беседе с «господином Александром Лукашенко» обсуждала гуманитарное обеспечение возвращения мигрантов, находящихся на территории Белоруссии. Об этом проинформировал официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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«Во втором телефонном разговоре с Александром Лукашенко канцлер подчеркнула необходимость при поддержке УВКБ ООН (Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев) и МОМ (Международной организации по миграции) и в сотрудничестве с Европейской комиссией обеспечить гуманитарную помощь и возможности для возвращения пострадавших», — сказано в комментарии, опубликованном на сайте правительства ФРГ.