Банги, , 01:15 — REGNUM Не менее 12 мирных жителей погибли в результате нападения повстанцев на военную базу и близлежащие населенные пункты, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в официальном обращении.

Повстанцы в ЦАР hdptcar

«12 мирных жителей погибли, еще 15 получили ранения и сейчас получают лечение в местной больнице. Гражданские люди покинули район, где произошло нападение», — заявил он.

Дюжаррик уточнил, что нападение произошло у деревни Ухам-Пенде. Сейчас к району, где произошло нападение, направлен миротворческий контингент ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия перечислила в ООН более $81 млн для миротворческих миссий. Отмечается, что выделенные средства пойдут на работу миротворцев в Западной Сахаре, Мали, Судане, Южном Судане, ДР Конго, ЦАР, Сомали, Ливане, Косове, на Кипре и Голанских высотах.