Вашингтон, 18 ноября, 2021, 01:14 — ИА Регнум. Предложение к властям нескольких стран с просьбой высвободить часть их стратегических запасов нефти выдвинула администрация президента США Джо Байдена, 18 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Речь идет о государствах, которые являются крупными мировыми потребителями энергоресурсов. По информации журналистов, власти США обсуждали такую возможность с правительствами Индии, Южной Кореи, Японии и Китая.

В Вашингтоне объясняют такой шаг необходимостью добиваться снижения цены на нефть, что должно помочь восстановлению экономики. При этом никаких окончательных решений со стороны указанных стран пока не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября газета South China Morning Post распространила информацию о том, что США обращались к Китаю по поводу использования Пекином части нефти из китайских стратегических резервов.