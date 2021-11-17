Уагадугу, 18 ноября, 2021, 00:53 — ИА Регнум. Число погибших в результате теракта на севере Буркина-Фасо выросло до 53 человек, сообщил официальный представитель правительстве республики Уссени Тамбура в ходе совещания в совете министров.

Антонио Арагон Ренунцио Серия «Коглвего. Силы самообороны Буркина-Фасо»

По его данным, в результате нападения погибли не менее 49 сотрудников жандармерии, еще 46 жандармам удалось выжить. При этом в связи с терактом ряд командующих ведомством в северном регионе лишились своих постов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября группа вооруженных боевиков напала на отряд жандармерии на севере региона Сахель. По первым данным сообщалось, что погибли 28 сотрудников ведомства и четверо гражданских. С осуждением террористического акта выступили Россия и Иран.