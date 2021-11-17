Анкара, , 23:32 — REGNUM Четвертое по счёту судно, оснащённое буровым оборудованием поступило в распоряжение Турции, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с активистами Партии справедливости и развития.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом 17 ноября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на турецкую газету Daily Sabah.

По словам Эрдогана, это судно относится к седьмому поколению и оснащено самым современным оборудованием.

«В мире пять таких кораблей, и это один из них», — подчеркнул Эрдоган.

По его словам, судно, построенное в Южной Корее, сможет вести работы на глубине до 3665 метров и будет использоваться турецкой нефтяной компанией TPAO.

«Мы получили возможность работать за пределами наших границ», — заявил турецкий президент.

При этом министр энергетики Турции Фатих Донмез рассказал, что длина нового бурового судна Cobalt Explorer составляет 238 метра, ширина — 42 метра, а бурить оно может на 12,2 км в глубину.

Предполагается, что оно будет направлено в Черное море, где уже работают буровые суда Fatih, Yavuz и Kanuni, а также суда для сейсмического зондирования Oruc Reis и Barbaros Hayrettin.

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