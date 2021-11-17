Лондон, 17 ноября, 2021, 23:09 — ИА Регнум. Правительство Британии объявило о намерении увеличить объёмы ежегодного экспорта до 1 триллиона фунтов стерлингов к 2030 году, сообщает 17 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на ВВС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

План под названием «Сделано в Британии, продано всему миру» должен предоставить компаниям новые возможности на мировых рынках. Министр по международной торговле Анн-Мари Тревельян заявила, что британским компаниям жизненно важно раскрыть весь свой экспортный потенциал.

В рамках плана, состоящего из 12 пунктов, правительственные агентства, в том числе UK Export Finance, будут обеспечивать британским экспортерам безопасность бизнеса. Также будет разработана новая программа торговых выставок, чтобы помочь британским компаниям представить свою продукцию на международных площадках.

По информации издания, задача увеличить годовой экспорт приобрела новую актуальность, так как, в соответствии с новым соглашением о свободной торговле, экспортировать продукцию в Европейский союз стало сложнее, чем до выхода Британии из ЕС.