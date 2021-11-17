Москва, , 21:31 — REGNUM 35-летнему голкиперу «Локомотива» и национальной сборной России Маринато Гильерме предстоит зимой провести операцию после того, как московский клуб сыграет последний матч в году. После операции футболист пропустит около двух месяцев.

Гильерме Маринато Алексей Колчин © ИА REGNUM

Последний матч «Локомотива» в 2021 году состоится 12 декабря. В Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матче 18-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Уфой».

В текущем сезоне Маринато Гильерме принял участие в семнадцати матчах за «железнодорожников» во всех турнирах (РПЛ, Лига Европы УЕФА, Суперкубок России), в которых пропустил семнадцать мячей. На счету голкипера три сухих матча.