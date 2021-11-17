Вильнюс, 17 ноября, 2021, 19:00 — ИА Регнум. Сумма в €400 тыс. уже затрачена из бюджета Литвы на содержание в стране белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, написал 17 ноября депутат литовского сейма Ремигиюс Жемайтайтис («Порядок и справедливость») в Facebook.

Urm.lt Портрет Светланы Тихановской на фасаде здания посольства Литвы во Франции

Комментируя заявление Тихановской для СМИ на русском языке, он отметил, что в месяц на неё страна тратит примерно €35 тыс. Его возмутило, что Тихановская «даже не может сказать: «Добрый вечер, Литва, я благодарна за то, что вы сделали для меня, моей нации», хотя при этом её содержат, предоставляют ей охрану.

Жемайтайтис «Так что в год барышня обошлась [республике] уже более чем в €400 тыс.».

Он написал, что обычным людям, которые добиваются вида на жительство в Литве, «приходится доказывать, что они знают литовский» язык, в то время как Тихановская и не думает о таких вещах. Затем депутат добавил следующее:

«Позор моей стране! Что дальше, может, изменим конституцию Литовской Республики и предложим ей стать президентом?»