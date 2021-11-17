София, 17 ноября, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Действующее правительство Болгарии открыло воздушное пространство республики для спецподразделений военно-воздушных сил США. Об этом 17 ноября сообщило Болгарское национальное радио.

SSGT SUZANNE M. JENKINS, USAF Вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk

Согласно официальной информации, с 17:00 по местному времени (18:00 мск) 17 ноября и до 20:00 21 ноября вертолеты UH-60 Blackhawk ВВС США будут перебазировать военных и технику американских сухопутных войск из Румынии в Грецию через Болгарию.

Как отмечено в специальном заявлении министерства обороны Болгарии, в ходе акции американские ВВС будут использовать крупнейший болгарский военный аэродром «Ново-Село» (Видинская область на Северо-западе республики).

Ранее Пентагон заявил, что соответствующие полеты в небе над Болгарией связаны с ротацией сил армии США, выполняющей задачи в рамках программы «Атлантическая решимость». Против указанной акции выступили сотни болгарских общественных активистов.