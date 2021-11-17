Петрозаводск, 17 ноября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. В Республике Карелия скончалась молодой медицинский работник, которая не была привита от коронавируса. Об этом 17 ноября сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков. Он также уточнил, что за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано два летальных случая от осложнений, вызванных COVID-19, что на одну смерть меньше, чем днем ранее.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Осмотр пациента у терапевта

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«По ежедневным оперативным данным умерла медицинский работник относительно молодого возраста, которая была, к сожалению, не привита», — сообщил чиновник.

При этом всего с начала пандемии COVID-19 весной 2020 года в Карелии от данного заболевания скончались 1045 человек.

«В последние дни отмечается некоторый спад в течении эпидемии, уменьшилось число инфицированных при увеличении количества исследований на ковид. Увеличилась доля свободных коек в ковидных стационарах, уменьшается количество госпитализаций и вызовов врача на дом. Уменьшение вызовов в начале отмечено по районам Карелии, теперь эта тенденция наметилась и в столице республики», — заметил Охлопков.

Он также указал, что пока это еще очень хрупкая и неустойчивая положительная тенденция, но благодаря тому, что жители республики стали активно вакцинироваться, появилась надежда на некоторые послабления в ограничительных мерах в период новогодних праздников.

Добавим, по данным оперштаба в Карелии с начала пандемии выявлено 79 969 инфицированных коронавирусом, среди них 9403 ребенка. За 16 ноября в регионе лабораторным путем было подтверждено 303 новых случая заражения, что на 12 меньше чем днем ранее. При этом лишь шесть человек из новых носителей частично или полностью завершили вакцинацию от коронавируса.

На данный момент в ковидных стационарах республики находятся 945 пациентов с COVID-19, из них состояние 59 человек оценивается как тяжёлое, крайне тяжёлое — у трех, двое из них подключены к ИВЛ. Все они не были привиты. Смогли победить коронавирус и вылечиться 75 329 человек, в том числе 8911 ребенок. За прошедший день по выздоровлению был выписан с больничного 301 пациент.