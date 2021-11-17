Москва, , 17:44 — REGNUM Рамочное соглашение между Британией и Украиной о военно-морском партнерстве лишний раз демонстрирует наращивание Лондоном военной активности у границ России, заявила 17 ноября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, это факт наращивания военной активности в странах, граничащих с Россией.

«Мы расцениваем данный факт как очередное практическое доказательство наращивания британской военной активности в граничащих с Россией государствах, в частности на Украине», — сказала она.

«Полагаем, что подобное стремление и рвение Лондону бы следовало проявлять не в деле дестабилизации обстановки на российских границах, а в усилиях по урегулированию конфликта и побуждении Киева к строгому соблюдению комплекса мер по выполнению минских соглашений», — подчеркнула Мария Захарова.

«Вместо этого мы наблюдаем фактическое поощрение англичанами реваншистских планов Киева, что создает реальные риски для региональной безопасности», — добавила она.

Напомним, в 2020 году Украина и Британия подписали меморандум об активизации сотрудничества в военной и военно-технической сферах, предполагающий финансирование Британского экспортно-кредитного агентства в размере £1,25 млрд.

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