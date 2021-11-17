Москва, 17 ноября, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Законопроект, меняющий порядок признания российских СМИ иностранными агентами внесли в Госдуму депутаты СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Сейчас порядок присвоения статуса СМИ иноагента выглядит следующим образом: как только Минюст выясняет, что то или иное издание получает финансирование из-за рубежа, на СМИ тут же вешается этот ярлык. По факту иноагентом журналисты могут стать после получения небольшого денежного перевода из-за рубежа, но это слишком жёстко, рассуждает Миронов.

«Мы предлагаем другой, более мягкий вариант. Совсем не обязательно вот так сразу включать жёсткие меры, которые могут негативно сказаться на всей дальнейшей работе конкретного издания или телеканала. Давайте по-другому: если выяснится, что СМИ получает деньги из-за рубежа, то на первый раз будет достаточно вынесения предупреждения со стороны Минюста», — сказал он.

В случае, если после этого финансирование не прекратиться, тогда Минюст должен будет обратиться в суд с заявлением о признании такого СМИ иностранным агентом, следует из документа.

«Обращаю внимание, что решение должен принимать суд, а не чиновники. В этом суть нашей инициативы», — подчеркнул парламентарий.